Конфликт со стрельбой произошел на трассе в Подмосковье

На 62-м километре трассы М-2 «Крым» в Подмосковье водитель устроил стрельбу. В результате пострадал один человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД сообщил ТАСС .

Уточняется, что о произошедшем полиции рассказал 36-летний житель город Чехов. Пострадавший получил телесные повреждения и обратился за помощью к медикам.

По предварительным данным, во время движения между двумя водителями произошел конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону автомобиля оппонента.

Стрелявшим оказался москвич 1981 года рождения. У него изъяли оружие. Самого злоумышленники доставили в отдел полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве задержали местного жителя, который подозревается в убийстве таксиста в 1999 году.