Конфликт в офисе: москвичка плеснула кипятком в коллегу

В московском офисе женщина облила кипятком свою 35-летнюю коллегу, что стало следствием личной неприязни. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Согласно рассказу потерпевшей, у нее давно были напряженные отношения с 49-летней сотрудницей. Она утверждала, что та систематически настраивала против нее коллектив и создавала различные препятствия в работе.

Конфликт достиг своей кульминации, когда обе женщины задержались на работе допоздна. По словам пострадавшей, ее обидчица вскипятила чайник и наполнила кружку кипятком. Воспользовавшись тем, что коллега была в наушниках, злоумышленница выплеснула горячую воду ей в лицо, а затем нанесла удар кружкой по голове.

Пострадавшую немедленно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Медики зафиксировали у нее черепно-мозговую травму и ожоги первой и второй степени, вызванные кипятком.

Ранее сообщалось, что в Дагестане осудили мать за гибель дочки, обварившейся в кипящем бульоне.