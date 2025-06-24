Маленькая девочка погибла после падения в кастрюлю с кипятком

В Хасавюрте (Дагестан) осудили мать, которая из-за бытовой невнимательности не уследила, как ее дочь попала в кастрюлю с кипятком, а после скончалась от ожогов. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального СК.

Трагедия случилась в январе 2025 года. Маленькая девочка упала в кастрюлю с кипящим бульоном, оставленную матерью на полу. Ребенок получил тяжелейшие ожоги, но женщина отказалась от госпитализации, что привело к гибели малышки через месяц после полученных ожогов.

Суд признал мать виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание — 8 месяцев ограничения свободы.

Следователи подчеркнули, что женщина грубо нарушила правила безопасности. Кастрюля стояла на полу, а ребенок остался без присмотра. К тому же, на лечении настаивали врачи.

Ранее сообщалось, что неадекват ударил двухлетнего мальчика об пол в Шереметьево. Ситуацию прокомментировали юристы.