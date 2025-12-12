Конфликт в тайском баре закончился для россиянина госпитализацией

На популярном курорте Пхукет произошел инцидент с участием иностранных туристов. Конфликт между российским отдыхающим и двумя гражданами Великобритании перерос в драку с применением силы.

Как сообщили в Telegram-каналах, поводом для столкновения стало замечание россиянина в адрес британцев относительно их поведения в баре по отношению к девушкам. Словесная перепалка между мужчинами переместилась на улицу, где диалог продолжился в обостренной форме. По имеющимся данным, двое британцев первыми применили физическую силу, нанеся противнику удар по голове, а затем избивая его, когда тот оказался на земле.

Ситуацию разрешили сотрудники заведения и местные жители, которые вмешались и прекратили нападение. Пострадавшему российскому туристу была оказана медицинская помощь на месте, после чего его в травмированном состоянии доставили в ближайшую больницу для осмотра и лечения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

