Блогершу-ревизора из Нижнего Новгорода избили в салоне красоты во время проверки

В Нижнем Новгороде произошел конфликт между бьюти-блогером и владельцами салона красоты, который закончился дракой. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

Блогерша Марина Ильина, прославившаяся в городе как местный ревизор-разоблачитель, посещает заведения красоты, тестирует процедуры, задает провокационные вопросы и ведет скрытую видеосъемку на телефон.

После этого она публикует в своем блоге обзоры с оценкой работы мастеров. В злополучный салон Ильина пришла с этой же целью. Владелица салона предлагает парикмахерские услуги, маникюр, наращивание ресниц и косметологические процедуры, включая увеличение губ.

Блогерша утверждает, что хозяйка салона работает без соответствующего диплома. Во время визита Ильина включила камеру и начала требовать документы об образовании.

В ответ на это женщина ударила Ильину по голове. К избиению подключился и муж хозяйки, который выволок блогершу из помещения, схватив за ноги.

В результате нападения блогерша получила сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины. Также во время конфликта был разбит ее телефон. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Ранее стали известны подробности отношений модели Анжелики Тартановой с избившим ее бывшим.