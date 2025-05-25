Контейнеровоз с опасными грузами затонул у берегов Индии

Контейнеровоз MSC ELSA 3 под либерийским флагом затонул у побережья штата Керала, Индия, создав серьезную экологическую угрозу. Об этом пишет Indian Express.

По данным обозревателей, все 24 члена экипажа были успешно эвакуированы, однако на борту судна находилось 640 контейнеров, включая 13 с опасными грузами. Среди них числились дизельное топливо, мазут и карбид кальция.

Около 100 контейнеров оказались в воде после крушения, часть из них уже начала протекать. Индийские власти экстренно мобилизовали силы для ликвидации последствий. На месте находится береговая охрана, специализированные судна и самолет Dornier для мониторинга ситуации.

По предварительным оценкам, контейнеры дрейфуют в сторону берега со скоростью 3 км/ч, что увеличивает риск загрязнения прибрежных вод и пляжей.

Ранее сообщалось, что свыше 7,5 млрд руб. выделили на защиту акватории Керченского пролива.Напомним, что загрязнение вод случилось после аварии с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».