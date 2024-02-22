Контейнеровоз снес мост через реку в китайском городе

Торговое судно врезалось в опору автомобильного моста в городе Гуанчжоу. Это привело к падению одного из мостовых пролетов и гибели двух человек. Об этом сообщил ТАСС .

Инцидент произошел рано утром, в районе 05.30. По неизвестным причинам контейнеровоз, вместо того, чтобы пройти безопасным путем под мостом, врезался в одну из его опор. После этого рухнул пролет. Затем с моста посыпались автомобили. Два из них упало в воду, еще три обрушились на судно.

По имеющимся данным, одно из упавших в реку транспортных средств – это автобус, в котором не было пассажиров. Водитель сейчас считается без вести пропавшим. Вместе с ним в эту графу вписаны еще два человека. Точно установлено, что погибли при ЧП два человека.

В конце прошлого года инцидент с контейнеровозом произошел в Красном море. Судно уже подходило к Баб-эль-Мандебскому проливу, когда его атаковали хуситы. Они добились ракетного попадания, после чего на судне разгорелся пожар. Один из контейнеров выпал за борт.