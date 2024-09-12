Контрабанду сигарет пресекли таможенники в аэропорту Внуково
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Внуковские таможенники пресекли контрабанду сигарет. Нелегальную продукцию пытались провезти двое мужчин, прибывших из Армении, сообщает пресс-служба ФТС России.
Сигареты стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей находились в спортивных сумках. На этикетках продукции не было акцизных марок.
Партию нелегального товара обнаружили в ходе досмотра при прохождении «зеленого» коридора. Перевозившие сигареты пассажиры заявили, что в сумках находятся «личные вещи».
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что таможенники обнаружили в сумке у пассажира в Шереметьево зубы редкого кашалота.