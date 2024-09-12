Контрабанду сигарет пресекли таможенники в аэропорту Внуково

Сигареты стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей находились в спортивных сумках. На этикетках продукции не было акцизных марок.

Партию нелегального товара обнаружили в ходе досмотра при прохождении «зеленого» коридора. Перевозившие сигареты пассажиры заявили, что в сумках находятся «личные вещи».

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что таможенники обнаружили в сумке у пассажира в Шереметьево зубы редкого кашалота.