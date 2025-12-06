Контролирующие органы выявили бактерии группы кишечных палочек в уральском твороге

В результате контрольной закупки и последующей лабораторной экспертизы Роспотребнадзор выявил в твороге одной из уральских торговых марок опасные бактерии. Продукт, купленный в магазинах Свердловской области, не соответствует требованиям безопасности.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Ural Mash со ссылкой на данные надзорного ведомства, речь идет о 9-процентном твороге «Ирбитский». Специалисты, действуя под видом обычных покупателей, приобрели образцы продукции в различных торговых точках региона для плановой проверки.

Проведенный лабораторный анализ показал неудовлетворительный результат: в продукте были обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП). Эти микроорганизмы являются санитарно-показательными и свидетельствуют о нарушениях в процессе производства или хранения. Их наличие в готовом продукте может спровоцировать пищевое отравление при употреблении.

В связи с выявленным нарушением производителю — Ирбитскому молочному заводу — направлено официальное предостережение от контролирующего органа. Издание Ural Mash также запросило у предприятия комментарий относительно данной ситуации. Информация о возможных мерах по изъятию продукции с полок пока не уточняется.

