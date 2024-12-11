НАТО в больших объемах перемещает военную технику из европейских стран в Польшу, об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления, поддерживающего российскую сторону, Сергей Лебедев.

Он прислал фотографии с дороги А63 во Франции и видео из Германии, недалеко от Магдебурга, на которых можно увидеть колонны грузовиков с техникой НАТО.

Кроме того, он предоставил видео из польского порта Свиноуйсьце, демонстрирующее значительное скопление кораблей.

Поток вооружений и техники в Польшу напоминает подготовку к крупномасштабному конфликту. Поляков оснащают намного интенсивнее, чем украинцев перед началом СВО.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что украинские солдаты, проходящие обучение в стране, массово покидают свои посты.