Координатор подполья Лебедев: НАТО массово перебрасывает военную технику в Польшу
Фото: [flickr.com]
НАТО в больших объемах перемещает военную технику из европейских стран в Польшу, об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления, поддерживающего российскую сторону, Сергей Лебедев.
Он прислал фотографии с дороги А63 во Франции и видео из Германии, недалеко от Магдебурга, на которых можно увидеть колонны грузовиков с техникой НАТО.
Кроме того, он предоставил видео из польского порта Свиноуйсьце, демонстрирующее значительное скопление кораблей.
Поток вооружений и техники в Польшу напоминает подготовку к крупномасштабному конфликту. Поляков оснащают намного интенсивнее, чем украинцев перед началом СВО.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что украинские солдаты, проходящие обучение в стране, массово покидают свои посты.