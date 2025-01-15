Корабли НАТО прибыли в Финский залив в рамках новой миссии

В Финском заливе появились новые корабли Северо-Атлантического блока, которые будут выполнять новую миссию. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.

Ранее НАТО уже объявляло, что будет проводить патрулирование Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры стран, которые входят в альянс. И вот теперь сделаны практические шаги в этом направлении. В Финский залив пришли два корабля.

«НАТО направило корабли после того, как на Рождество в Балтийском море оборвали электрический кабель и несколько кабелей связи», — указали журналисты.

По имеющимся данным, среди прибывших кораблей немецкий тральщик Datteln, а также гидрографическое судно Luymes, принадлежащее ВМС Нидерландов. Всего в миссии планируют задействовать около десятка кораблей, морскую авиацию и подводные лодки.

Ранее о запуске миссии «Балтийский караул» сообщил генсек НАТО Марк Рютте. Он рассказал об этом во время пресс-конференции в Хельсинки. На тот момент речь шла об участии в патрулировании фрегатов и самолетов.