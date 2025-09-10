Кореняко сообщил о приостановке работы аэропорта Сочи

В аэропорту Сочи временно приостановлены взлет и посадка воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он отметил, что эти меры направлены на обеспечение безопасности воздушных перевозок.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что ВС России ворвались в Муравку и берут в клещи днепропетровскую Новопавловку.