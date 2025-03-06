Котельный агрегат взорвался на заводе шин Continental в Ганновере

Издание Bild сообщило , что на заводе Continental в Ганновере, производящем шины, прогремел взрыв. Пожарные службы предполагают наличие большого количества раненых.

Предварительная информация указывает на то, что причиной инцидента стал взрыв котла, расположенного на верхних уровнях одного из заводских корпусов. Дополнительные сведения на данный момент отсутствуют.

Ранее сообщалось, что в западной Словакии на территории военно-технического института «Загорье» был зафиксирован взрыв. По меньшей мере два человека получили травмы.