На военном объекте в Словакии прогремел взрыв

В западной Словакии на территории военно-технического института «Загорье» зафиксирован взрыв. Агентство TASR передает слова Данки Цапаковой, представителя спасательной службы, которая подтвердила факт происшествия.

Цапакова заявила, что к месту инцидента незамедлительно направлены бригады скорой помощи и вертолет санитарной авиации.

Полиция подтвердила инцидент в «Загорье». По предварительной информации, по меньшей мере два человека получили травмы. Дополнительные детали произошедшего пока не разглашаются.

Ранее сообщалось, что около консульства РФ в Марселе произошел мощный взрыв в годовщину СВО.