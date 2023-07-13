Кражу сантехнического оборудования на сумму свыше миллиона рублей раскрыли в Подмосковье

Троих уроженцев одной из стран Средней Азии задержали сотрудники полиции в Одинцово по подозрению в совершении кражи сантехнического оборудования.

Выяснилось, что злоумышленники перелезли через забор и незаконно проникли на склад одного из предприятий, расположенных в рабочем поселке Большие Вяземы. Из помещения они похитили коробки с сантехническим оборудованием и на грузовом автомобиле, который заказали через мобильное приложение, а затем перевезли краденое в вагончик-бытовку. После чего они отвезли часть коробок для продажи на рынок в Одинцово.

Сотрудники полиции смогли установить и задержать подозреваемых по месту их фактического проживания в общежитии в том же поселке, где была совершена кража. В ходе обыска вагончика задержанных, а также на местном рынке полицейские обнаружили и изъяли весь похищенный товар.

В настоящее время устанавливается возможная причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Подмосковья.

Ранее стало известно, что жительнице Подмосковья грозит шесть лет тюрьмы за использование чужой банковской карты.