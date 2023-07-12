Жительнице Подмосковья грозит шесть лет тюрьмы за использование чужой банковской карты

Жительница подмосковного города Пересвет подозревается в краже денежных средств с чужой банковской карты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

В надзорном ведомстве уточнили, что в июне этого года 45-летняя женщина случайно нашла банковскую карту. Однако вместо того, чтобы попытаться вернуть ее законному владельцу, она расплатилась чужой картой в нескольких магазинах.

Использование найденной чужой банковской карты является кражей, подчеркнули в подмосковной прокуратуре. Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском завершили расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении местного жителя.