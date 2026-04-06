Кредит доверия: пересылка номера друга без спроса стала угрозой в 2026 году

Раньше переслать знакомому номер хорошего врача или юриста считалось обычным делом. В 2026 году этот жест доброй воли превратился в серьезную угрозу. Потому что номер мобильного телефона — это уже не просто цифры для звонков, а почти полный ключ к цифровой личности человека, его «Госуслугам», банковским счетам и переписке. Эксперт по кибербезопасности Владимир Смолин прямо называет передачу чужих контактов без спроса брешью в системе защиты. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По его словам, человек видит в мессенджере сообщение от знакомого: «Скинь номер проверенного риелтора», не задумываясь. пересылает карточку контакта — и сами того не зная, взламывает защиту своего друга. Проблема в том, что он понятия не имеет, кто на самом деле попросил этот номер. Аккаунт приятеля мог быть взломан часом ранее, и теперь за просьбой стоит профессиональный мошенник, собирающий базу для атаки. Самое страшное даже не в технической стороне, а в психологической. Так, мошенник звонит вашему другу и с порога заявляет: «Мне ваш номер дал Иван Петров». Услышав имя реального знакомого, человек мгновенно теряет бдительность — внутренний датчик опасности отключается, звонок помечается как безопасный. Однако в 2026 году большинство успешных атак начинаются именно с такой ссылки на общих знакомых. Это называется «кредит доверия», и вы его раздаете направо и налево.

Эксперт добавил, что, пересылая полную карточку контакта (vCard), вы часто передаете не только номер, но и домашний адрес, электронную почту и личные заметки, которые делали для себя — например, «живет один, купил новую машину» или «очень доверчивый». А современные приложения-определители номеров пополняют свои базы именно за счет доступа к чужим записным книжкам. То есть вы можете «подсветить» данные человека, который годами бережно хранил анонимность и нигде не светил своим номером.

По его мнению, есть пять простых, но железных правил избежать этого. Первое и главное — принцип «сначала спроси». Прежде чем передать чей-то номер, напишите владельцу: «Мой знакомый ищет специалиста твоего профиля, можно я дам ему твой телефон?». Второе — переверните инициативу: вместо того чтобы отдавать контакт друга, возьмите номер просящего и передайте его другу. Пусть он сам решает. Третье — откажитесь от пересылки vCard, безопаснее просто продиктовать имя и номер голосом или текстом. Четвертое — не подписывайте контакты как «Мама», «Жена», «Шеф»: при краже телефона это готовая инструкция для мошенников. Пятое — настройте приватность в мессенджерах, чтобы ваше фото и номер видели только ваши контакты.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали схему перед Пасхой: верующих ставят в тупик одним вопросом.