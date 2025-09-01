Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг причастность Москвы к инциденту со сбоем системы GPS на борту самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле категорически отвергли обвинения в причастности к перебоям в работе навигационного оборудования на самолете главы Еврокомиссии. Дмитрий Песков назвал подобные сообщения британских СМИ абсолютно неверными.

Поводом для заявления стало расследование The Financial Times. Издание сообщило, что во время полета Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию у воздушного судна возникли серьезные проблемы с GPS. Экипажу в сложной ситуации пришлось переходить на использование резервных методов навигации, включая бумажные карты. Журналисты предположили, что сбой мог быть результатом действий России.

Официальный представитель Кремля, комментируя эту публикацию, отверг любые попытки связать Москву с инцидентом. Он подчеркнул, что подобные обвинения бездоказательны и являются частью дезинформационной кампании.

