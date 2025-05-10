Кремль пообещал обдумать предложение Украины о перемирии на 30 дней

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва может рассмотреть предложение Киева по перемирии на срок 30 дней. Об этом представитель Кремля рассказал в беседе с корреспондентом CNN.

Москва открыта к переговорам и готова изучить предложения по перемирию, которые выдвинул Киев. Однако при этом Россия, как подчеркнул Песков, будет придерживаться своего курса и интересов. В Кремле не будут пересматривать условий, озвученных ранее.

«Мы рассмотрим эту инициативу. Но Россия всегда придерживается своей точки зрения относительно условий возможного перемирия», — заявил Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

По словам Пескова, Россия ощущает давление европейских лидеров, которые призывают Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня. Напомним, что лидеры ЕС рассматривают новые санкции в случае отклонения плана по «миру» на месяц.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев назвал Зеленского «крысой и уродом» за слова о параде Победы. Он также высказался о поведении евролидеров, прибывших в Киев.