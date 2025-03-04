Криминалист Игнатов назвал способы спасти детей от влияния украинских вербовщиков

По словам криминалиста Михаила Игнатова, родителям следует вести профилактические беседы с детьми с целью защитить их от вербовки агентами СБУ. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что, помимо этого, необходимо обращать внимание, какие покупки делает подросток.

По мнению эксперта, ребенок также может погибнуть, особенно если вступит в вооруженный отряд, который действует против российской армии. Важно уделять особое внимание мальчикам, поскольку девочки менее подвержены участию в таких мероприятиях, в первую очередь если ребенку уже исполнилось 15 лет.

Он подчеркнул, что именно в подростковом возрасте дети особенно подвержены влиянию извне. Сосредоточиться нужно именно на беседах, поскольку проверять соцсети ребенка весьма сложно в связи с защитой, однако важно следить за активностью подростка в интернете.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить детей от вовлечения в диверсионную деятельность.