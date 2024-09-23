Криминалист Игнатов назвал возможную причину смертельного отравления детей пельменями

По словам криминалиста Михаила Игнатова, семья из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где погибли четверо детей, могла отравиться из-за плохого мяса. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что важно внимательно изучить остатки пельменей и курицы, которая была в сыром виде. И в итоге выяснится, что либо чем-то накачали данную продукцию, что маловероятно, либо неправильно хранили, после чего их реанимировали и употребили в пищу.

По мнению эксперта, точное вещество, содержащееся в указанных продуктах, установят судмедэксперты и токсикологи. Кроме того, они определят, что вызвало причину смерти и какие отравляющие вещества имелись в крови погибших. Нельзя исключать того, что продавцы могли переморозить пельмени и отмочить в растворе после протухания, чтобы потом продать. Также кур могли неправильно кормить.

Ранее о версии об отравлении красноярской семьи дихлофосом высказались в СК России.