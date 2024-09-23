СК: в организме главы семейства под Красноярском не нашли следов средства от мух

Эксперты Красноярского бюро судмедэкспертизы не обнаружили следов средства от мух в организмах отца и одной из девочек, погибших после отравления всей семьи, сообщило региональное управление СК РФ.

По информации Следкома РФ, семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, отравилась после ужина из курицы и пельменей, купленных в магазине в селе Красная Сопка.

Утром 21 сентября они обратились в больницу с симптомами тошноты и рвоты. После этого состояние шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось, они скончались в больнице.

В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а в ночь на понедельник, 23 сентября, скончалась 12-летняя девочка.

По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое воздействие неизвестного вещества. Взрослые пришли в сознание в понедельник.

Ранее сообщалось, что пришли в сознание родители четырех погибших от отравления детей в Красноярске.