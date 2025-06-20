Криминалист пояснил, имеются ли риски из-за снижения требований к сотрудникам МВД

МВД России разработало проект, смягчающий формальные требования к кандидатам при приеме на службу в органы внутренних дел. Экс-сотрудник РУБОП Михаил Игнатов прокомментировал возможные риски. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

По его словам, требование высшего образования для участковых, дознавателей и оперуполномоченных появилось лишь 12-15 лет назад. В советский и постсоветский периоды сотрудники без дипломов эффективно расследовали дела средней тяжести. Однако дела дознания (без обязательного высшего образования) практически не возвращались судами, в отличие от сложных следственных производств, где работали специалисты с высшим образованием.

Криминалист добавил, что доследственные проверки могут проводить не только дознаватели, но и участковые или оперуполномоченные. К тому же практические навыки и опыт важнее «корочки» для расследования базовых преступлений.

По его мнению, не стоит тревожиться из-за смягчения норм. Опыт СССР доказал: отсутствие диплома не мешало качественной работе. Главное — сохранить систему наставничества и профессиональные стандарты».

Ранее сообщалось, что в Красногорске за неделю раскрыто пять преступлений по горячим следам.