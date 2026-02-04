Криминалист предположил внешнее влияние на школьника, устроившего стрельбу в Уфе

Трагический случай в уфимской школе, где подросток открыл стрельбу из игрушечного пистолета, заставляет экспертов искать корни проблемы далеко за пределами учебного заведения. Криминалист Михаил Игнатов выдвигает версию, которая сегодня звучит все чаще: за подобными атаками может стоять не просто личная обида, а целенаправленная обработка подростков в интернете со стороны деструктивных сил. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ключ к разгадке, по его мнению, лежит в цифровом следе подростка — на каких сайтах он общался, какие материалы читал и кто мог на него влиять. Игнатов предполагает, что украинские мошенники или террористические группы могут специально искать в сети психологически податливых школьников, играя на их комплексах и жажде признания. Через созданные сообщества и сайты злоумышленники внушают подросткам мысль, что подобная атака — это способ «проявить себя», заставить общество бояться и «уважать» их. Часто в ход идет и материальное вознаграждение, а также ложное убеждение в безнаказанности из-за несовершеннолетнего возраста.

По его словам, последствия такой дистанционной «вербовки» крайне опасны, так как она превращает одинокого и обиженного подростка в инструмент для устрашения. Взрослые манипуляторы, оставаясь в тени, подталкивают его к реальным преступлениям, эксплуатируя юношеский максимализм и незрелую психику.

Криминалист подчеркнул, что школа сегодня должна конкурировать за умы детей не только с социальными сетями, но и с профессиональными вербовщиками насилия. Это требует от родителей и правоохранительных органов не просто контроля за успеваемостью, а глубокого внимания к онлайн-окружению подростков, их интересам в сети и виртуальным знакомствам, которые могут оказаться фатальными.

Ранее психиатр Шуров заявил, что для профилактики трагедий нужно анализировать соцсети подростков.