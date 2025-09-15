Криминальный авторитет получил срок за стрельбу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге вынесен приговор криминальному лидеру, признанному виновным в инциденте со стрельбой возле кальян-бара. Информацию об этом предоставили в областной прокуратуре.

Преступник был осужден по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, включая причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118), умышленное повреждение имущества с нанесением значительного ущерба общеопасным способом (ст. 167), угрозу убийством (ст. 119) и незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222).

Следствие установило, что в ноябре 2023 года в одном из заведений на улице Радищева между Александром Дисковым и посетительницей возникла ссора. Девушка, находившаяся в компании друзей, позволила себе оскорбительные высказывания в адрес Дискова.

На парковке напротив кальянной Дисков произвел семь выстрелов из пистолета по автомобилю Cadillac Escalade. Кроме того, он ударил по лицу мужчину, пытавшегося урегулировать конфликт. В результате удара потерпевший упал и получил серьезную травму головы. Также известно, что Дисков угрожал убийством другому мужчине, приставив оружие к его голове.

Прокурор настаивал на наказании в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима и денежного штрафа. Однако суд назначил подсудимому пять лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жителя ХМАО осудят и лишат родительских прав из-за избиения ребенка в больнице.