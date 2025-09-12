Стало известно, как накажут отца за жестокое избиение трехмесячного сына в больнице

В Когалыме (ХМАО) возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения нанес тяжелую травму головы собственному трехмесячному сыну. Как сообщает ugra-news.ru, агрессора ждет суровое наказание.

По предварительной версии, отец в алкогольном опьянении вспылили и избил младенца из-за плача. Ребенка экстренно госпитализировали. Врачи фиксируют положительную динамику в его состоянии.

Тем временем СК предъявил отцу обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Когалымский городской суд, учитывая тяжесть содеянного, удовлетворил ходатайство следователей об аресте подозреваемого. Мужчина останется под стражей как минимум до 1 ноября 2025 года.

Параллельно органы опеки и попечительства по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Югре Людмилы Низамовой начали юридическую подготовку к лишению мужчины родительских прав. Низамова лично посетила пострадавшего ребенка и его мать в Когалыме, взяв ситуацию на особый контроль.

