Кристина Валиуллина рассказала о катастрофе батискафа в Египте и утрате супруга

Врач из Уссурийской ЦРБ Татарстана Кристина Валиуллина, выжившая после катастрофы батискафа в Египте, поделилась с РЕН ТВ своей историей. Ее супруг, анестезиолог-реаниматолог Равиль Валиуллин, погиб, спасая других.

«Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации», — рассказала Кристина Валиуллина.

Женщина перенесла клиническую смерть и теперь сосредоточена на восстановлении. В результате инцидента пострадали их двое детей, которым 10 и 15 лет. Она высказала свою благодарность египетским врачам, которые оказали ей и детям надлежащую медицинскую помощь.

Трагический инцидент произошел 27 марта. Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 российских туристов, включая детей, затонул в миле от побережья Хургады. В результате этого происшествия шесть человек потеряли жизнь.

Ранее сообщалось, что прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался на юге Таиланда.