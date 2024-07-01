Критическая инфраструктура под украинским Херсоном получила сильные повреждения

Несколько объектов из перечня критической инфраструктуры получили повреждения по итогам российского удара по контролируемой Киевом части Херсонской области. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин.

Запись по этому поводу он сделал в своем телеграм-канале. При этом глава ОВА не стал приводить никаких подробностей.

«Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры», - указал Прокудин.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо исключил возможность возникновения эпидемии холеры в новом российском регионе. По его словам, у болезни нет шансов перекинуться через Днепр, поскольку население с разных берегов реки не контактирует друг с другом. Все российские санитарные службы предпринимают необходимые усилия, чтобы вовремя выявлять потенциальную опасность.