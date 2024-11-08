Критиковавший Киев генерал ВСУ уволился со службы
Заявлявший об обрушении фронта генерал ВСУ Марченко уволился со службы
Фото: [flickr.com]
Украинский генерал Дмитрий Марченко ушел со службы по состоянию здоровья. До этого он подверг критике решение Киева вторгнуться в курскую область. Он написал об этом в одной из социальных сетей.
По утверждению Марченко, его пошатнувшееся здоровье не позволило ему оставаться в рядах украинской армии. Теперь он проходит лечение.
«Увольнение стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни. В конце концов, служба в войске всегда требует жертвовать здоровьем», — написал он.
До этого Марченко заявлял, что не понимает причин, по которым в Курскую область было брошено столько частей ВСУ. Ему неясны мотивы, по которым туда было введено столько подкреплений, а также конечные цели, которых хочет достигнуть Киев.