Украинский генерал Дмитрий Марченко ушел со службы по состоянию здоровья. До этого он подверг критике решение Киева вторгнуться в курскую область. Он написал об этом в одной из социальных сетей.

По утверждению Марченко, его пошатнувшееся здоровье не позволило ему оставаться в рядах украинской армии. Теперь он проходит лечение.

«Увольнение стало самым трудным решением, которое я принимал в своей жизни. В конце концов, служба в войске всегда требует жертвовать здоровьем», — написал он.

До этого Марченко заявлял, что не понимает причин, по которым в Курскую область было брошено столько частей ВСУ. Ему неясны мотивы, по которым туда было введено столько подкреплений, а также конечные цели, которых хочет достигнуть Киев.