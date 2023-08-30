«Кровать поставьте подальше от окна»: как защититься при атаке БПЛА

В России участились атаки вражеских БПЛА. При этом украинская сторона подбирает объекты для ударов без оглядки на возможные последствия.

Сегодня один из украинских дронов упал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов при попытке атаковать крупнейший нефтяной завод Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

Однако эколог Анатолий Баташев поспешил успокоить россиян. По его словам, все подобные объекты, в том числе нефтеперерабатывающие заводы, проектировались и строились с учетом риска множества аварийных ситуаций.

«Боевые действия сюда тоже включены. Критически повредить заводы при всем желании врага и их западных пособников крайне непросто. Отдельные атаки не меняют общую картину: уровень безопасности сейчас высокий», — пояснил он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экологический вред в случае атаки дрона на подобный объект, отметил собеседник, возникает для человека, если тот оказался в облаке дыма, в зоне запаха гари или около нее.

«Тут любой человек стремится покинуть зону задымления, но паниковать не нужно. Нужно заранее продумать, к кому из друзей, родных или на дачу вы могли бы уехать, чтобы переждать неблагоприятный период», — рассказал эксперт.

Пожары на объектах, уточнил эколог, тушат быстро: за несколько часов, максимум — за сутки.

«Гарь может и дольше ощущаться, но потом ее прибивает к земле дождь, обгорелые конструкции быстро вывозятся. Если покинуть зону возле аварии быстро не получается, при малейший признаках запаха гари закройте окна. Дома в любом случае нужно иметь запас питьевой воды и консервов, чтобы переждать такие периоды», — добавил Баташев.

По его словам, оперативные службы в случае возникновения серьезной опасности предупреждают население через SMS, телевидение, радио и телефон.

«Важно четко следовать рекомендациям. Правила и регламенты не просто так возникают: важно сначала исполнить, а потом думать. Не нужно паниковать и превращаться в зевак. Обстрелы ведутся в ночное время, и в группе риска те, кто на улице, когда можно пострадать от случайных осколков. Ночью лучше находиться дома, чтобы крыша над головой была. Кровать поставьте подальше от окна», — подытожил эксперт.

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