Кровавая щепа: дробильная машина «переработала» рабочего насмерть

Трагический инцидент на производстве произошел 28 ноября в Узловском районе Тульской области. «Тульские известия» со ссылкой на СУ СК по региону сообщает, что рабочий местного предприятия погиб, попав в дробильную машину во время переработки деревянной продукции.

По предварительной информации, мужчина получил жесткие травмы в результате работы на специализированном дробильном оборудовании. У мужчины не было шансов выжить при таких серьезных повреждениях.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий: осмотр места происшествия завершен, изъята вся необходимая техническая и организационная документация, начаты опросы коллег погибшего и других свидетелей.

По факту случившегося решается вопрос о возбуждении уголовного дела для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование определит, была ли трагедия следствием нарушения техники безопасности, неисправности оборудования или стечения иных роковых обстоятельств.

