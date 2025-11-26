Суд вынес приговор мужчине, который убил и расчленил товарища в СНТ

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор мужчине, который убил собутыльника, а затем расчленил его тело электропилой, чтобы скрыть следы преступления. Об этом информирует пресс-служба судов региона.

Следствие и суд установили, что 12 июня Олег Ласкин и Валерий Корепанов распивали спиртное на территории садового товарищества. Между мужчинами вспыхнул конфликт после того, как один из них отказался садиться пьяным за руль. Это возмутило Корепанова, и он схватил нож для чистки рыбы, начав угрожать другу.

Ласкин воспринял угрозу всерьез: он нанес оппоненту удар по лицу и отобрал у него нож. Когда Корепанов попытался убежать, Ласкин нанес ему удар ножом в спину. Ранение оказалось смертельным. Осознав содеянное, осужденный решил скрыть улики. Он использовал электропилу, чтобы расчленить тело, после чего разбросал останки в разных частях города.

Правоохранительные органы быстро задержали злоумышленника, который полностью признал свою вину. Суд признал его виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и приговорил к 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

