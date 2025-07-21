Крупная авиакомпания из США на время приостановила полеты всех своих лайнеров
NYT: авиакомпания Alaska Airlines временно приостановила выполнение всех рейсов
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Полностью приостановлены все полеты американской пассажирской авиакомпании Alaska Airlines. Об этом сообщила газета New York Times.
Издание сослалось на информацию, полученную от Федерального управления гражданской авиации Соединенных Штатов.
«Авиакомпания Alaska Airlines запросила остановку полетов для всего парка самолетов, которые летают под ее брендом», — указали журналистам.
Причиной для такого экстренного шага назвали проблемы, которые были выявлены в IT-системах. Помимо более чем у двухсот самолетов Alaska Airlines уязвимости выявили и у Horizon Airlines, которой также пришлось приостановить полеты.
Ранее появились данные, что Азербайджан настаивает на возмещении ущерба семьям жертв и пострадавшим в результате авиакатастрофы, которая произошла с пассажирским самолетом компании AZAL неподалеку от города Актау в Казахстане. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. По его мнению, за семь месяцев Азербайджан не получил от России внятного объяснения причин трагедии.