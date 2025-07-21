Крупнейший пожар года в США: пламя охватило десятки тысяч гектаров

В США продолжает бушевать крупнейший лесной пожар этого года. По данным телеканала NBC, площадь возгорания в штате Орегон превысила 38 тыс. гектаров (95 740 акров), сообщает РИА Новости .

Пожар, получивший название «Крэм», находится под пристальным вниманием пожарных служб. На данный момент пламя локализовано на 49%, в борьбе с огнем задействовано более 900 специалистов. Ситуация остается напряженной: если площадь пожара превысит отметку в 100 тыс. акров, он получит статус мегапожара и станет первым подобным случаем в 2025 году.

Пожарные службы США сообщают о рекордном количестве возгораний с начала года. За этот период было зарегистрировано почти 41 тыс. природных пожаров — это максимальное значение как минимум за последние десять лет.

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