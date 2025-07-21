Силы ПВО сбили 2 БПЛА, летевшие на Москву

«Сбили два беспилотника, атаковавших Москву», — говорится в сообщении.

Сообщение об этом было опубликовано в 00:58 мск 21 июля. Сергей Собянин проинформировал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Таким образом в ночь на 21 июля уже уничтожено 3 вражеских БПЛА в московском регионе.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник.