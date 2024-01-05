Крупную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

В Подмосковье ликвидировали крупную нарколабораторию, которая была организована в одном из частных домов. Об этом сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД Медиа» .

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель столицы. Злоумышленник вместе с соучастником организовал нарколабораторию в доме матери последнего. При осмотре помещения правоохранители изъяли 99 вакуумных пакетов и около ста килограммов порошка, в котором содержится наркотическое средство, являющееся производным метилэфедрона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение соучастника.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье приговорил к десяти годам и двум месяцам колонии общего режима женщину, которая планировала сбыть наркотики в крупном размере.