Крупный арсенал оружия и боеприпасов изъяли полицейские у жителя Истры

В подмосковной Истре задержали 55-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Оперативники в ходе обследования частного дома, где проживает злоумышленник, изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов, в том числе свыше двухсот патронов, более ста пуль, три магазина и три предмета, которые конструктивно схожи с пистолетами ТТ.

Эксперты исследовали часть боеприпасов, свыше ста из них оказались спортивно-охотничьими патронами к пистолетам Стечкина и Макарова. Остальное изъятое будет проверено в ближайшее время.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске задержали 42-летнего местного жителя, у которого обнаружили почти полсотни пригодных для использования патронов.