Крупный арсенал оружия и боеприпасов изъяли полицейские у жителя Подмосковья
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Корешков Николай/РИАМО]
В Жуковском задержали 55-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
При осмотре квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов, том числе пять гладкоствольных ружей, несколько банок с порохом, двести восемьдесят патронов различного калибра и семь предметов, которые конструктивно схожи с пистолетами-пулеметами, пистолетами и револьверами.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Мытищах задержали мужчину, который подозревается в незаконном приобретении и хранении марихуаны.