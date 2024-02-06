Крупный арсенал оружия и боеприпасов изъяли полицейские у жителя Подмосковья

В Жуковском задержали 55-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте оружия и боеприпасов, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

При осмотре квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов, том числе пять гладкоствольных ружей, несколько банок с порохом, двести восемьдесят патронов различного калибра и семь предметов, которые конструктивно схожи с пистолетами-пулеметами, пистолетами и револьверами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Мытищах задержали мужчину, который подозревается в незаконном приобретении и хранении марихуаны.