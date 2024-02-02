Мужчину, подозреваемого в незаконном хранении марихуаны, задержали в Подмосковье

В Воскресенске сотрудники полиции задержали пятидесятисемилетнего жителя Рязанской области, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении более двух килограммов марихуаны. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, при обыске на втором этаже дома, расположенного в селе Юрасово, в котором временно проживал злоумышленник, полицейские обнаружили и изъяли: три прозрачных ведра из полимерного материала, две картонные сумки и бумажный сверток, в которых находилось зеленое вещество растительного происхождения.

Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое содержимое является наркотическим средством из растения конопли — каннабисом (марихуаной). Задержанный пояснил, что весной прошлого года он посадил заранее купленные в интернете семена конопли и вырастил их. После этого срезал кусты, высушил, расфасовывал и хранил у себя на втором этаже дома с целью личного употребления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. А самому фигуранту дела в настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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