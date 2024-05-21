Крупный лесной пожар в Мытищах тушили более шести часов

В подмосковных Мытищах накануне произошел лесной пожар. Изначально его площадь составляла один гектар, затем она увеличилась почти до шести гектаров.

Как уточнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области, природный пожар возник недалеко от деревни Манюхино. На место оперативно отправили свыше сорока человек и двадцать шесть единиц техники.

На ликвидацию возгорания, которое произошло по вине человека, у личного состава лесопожарных формирований ушло более шести часов.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей Подмосковья о графике вывоза мусора из СНТ.