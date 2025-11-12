Крупный пожар на Сахалине: в селе Дальнее горит автосервис

В селе Дальнее на Сахалине вспыхнул масштабный пожар в здании автосервиса. По информации очевидцев, возгорание произошло на улице Фиалковой, и в результате густой дым окутал близлежащую территорию, сообщил портал «АСТВ».

На место происхождения оперативно прибыли силы МЧС. Сообщается, что к тушению пожара привлечены не менее двух пожарных расчетов, а для возможной помощи пострадавшим дежурят две машины скорой медицинской помощи.

Как уточнили в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, сигнал о возгорании поступил в оперативные службы в 14:28 по местному времени. На данный момент для ликвидации огня задействованы 12 пожарных и три единицы спецтехники.

ЧП привело к перебоям с электроснабжением. По предварительным данным, свет отключен как в районе самого пожара, так и в близлежащих садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ).

