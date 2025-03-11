Крупный пожар начался на парковке сотрудников «Мираторга» в Домодедово после атаки БПЛА

В Домодедово на парковке горят около 20 автомобилей, которые вспыхнули после удара украинских беспилотников. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

После отражения атаки неприятельских дронов в Домодедово вспыхнул серьезный пожар. Там на служебной парковке для сотрудников магазина «Мираторг» загорелось около 20 автомобилей. Всего в налете на Москву и Подмосковье участвовали десятки дронов противника, 65 из них было сбито.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — привел микроблог слова мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее сообщалось об ударе ВСУ по торговому центру в Курской области. В результате налета беспилотников погибли четыре человека: две женщины, мужчина и 18-летний юноша. Ранения получили еще не менее пяти человек. Всех их незамедлительно доставили в больницы.