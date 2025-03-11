Скончался подросток, раненный при ударе ВСУ по ТЦ в Курской области

При атаке ВСУ на ТЦ «Добрыня» в Беловском районе Курской области погибли две женщины, мужчина и 18-летний молодой человек. О трагедии в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

В своем первом посте он написал, что ранены девять человек, в том числе четверо подростков. Всех пострадавших доставили в местную ЦРБ, а потом их санавиацией доставили в областную клиническую больницу.

Потом стало известно, что число погибших при обстреле ТЦ в Беловском районе выросло до четырех человек.

«Искренне скорбим вместе с родными и близкими», — написал Хинштейн.

Ранее бывший боец «Вагнера» прокомментировал вероятное появление французов в Курской области.