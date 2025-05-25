Крупный пожар потушили в Раменском округе на территории бывших гаражей

В деревне Рыблово Раменского городского округа загорелись два смежных ангара, ранее использовавшихся как совхозные гаражи. Выяснением причин пожара занялась местная прокуратура.

Пожар произошел около полудня 25 мая. Отмечается, что помещения сдавались в аренду под переработку вторсырья. На место происшествия оперативно прибыли 79 спасателей и 17 единиц спецтехники МЧС России.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при работе с открытым огнем. Раменская городская прокуратура взяла под контроль ход проверки. Проводится осмотр территории и проведение пожарно-технической экспертизы. Площадь возгорания и возможный ущерб уточняются. Информации о пострадавших или жертвах нет.

Ранее сообщалось, что после ДТП с автобусом в Раменском Московской области возбудили уголовное дело.