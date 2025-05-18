После ДТП с автобусом в Раменском возбудили уголовное дело

В Московской области возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором пострадали 14 человек. Об этом сообщает подмосковный главк МВД РФ.

Авария произошла около 15:00 на 36-м километре трассы М-5 "Урал" в Раменском муниципальном округе. Грузовик столкнулся с автомобилем "Киа Спортейдж". Водители остановились, чтобы выставить аварийный знак, и в этот момент в машины въехал рейсовый автобус.

В результате ДТП пострадали 14 человек: пассажиры и водитель автобуса, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о том, что кузбассовец перепутал машину любовника жены и разбил чужое авто.