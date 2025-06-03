Крупный пожар произошел на рынке в Троицке
В Подмосковье сгорел строительный рынок
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На территории строительного рынка «Молоток» в Троицке вспыхнул пожар.
Огонь охватил бочки с лакокрасочными материалами, хранившиеся на территории торгового комплекса, поэтому возгорание сопровождается громкими хлопками.
О ЧП сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Спасатели перекрыли прилегающие территории, покупателей и сотрудников рынка эвакуировали.
Точная площадь возгорания и причины пока не установлены. Также пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате пожара или нет.
По данным МЧС, в дереве Красная Пахра вспыхнули торговые павильоны со стройматериалами на площади 400 кв. метров. В тушении пожара принимают участие 22 специалиста, привлечено 8 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Королеве ликвидирован сбой, оставивший город без света.