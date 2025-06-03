Крупный пожар произошел на рынке в Троицке

На территории строительного рынка «Молоток» в Троицке вспыхнул пожар.

Огонь охватил бочки с лакокрасочными материалами, хранившиеся на территории торгового комплекса, поэтому возгорание сопровождается громкими хлопками.

О ЧП сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Спасатели перекрыли прилегающие территории, покупателей и сотрудников рынка эвакуировали.

Точная площадь возгорания и причины пока не установлены. Также пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в результате пожара или нет.

По данным МЧС, в дереве Красная Пахра вспыхнули торговые павильоны со стройматериалами на площади 400 кв. метров. В тушении пожара принимают участие 22 специалиста, привлечено 8 единиц техники.

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