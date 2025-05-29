В подмосковном Королеве ликвидирован сбой, оставивший город без света

В Королеве не было электроэнергии на протяжении часа с лишним. Проблемы охватили половину города, но энергетикам удалось ликвидировать неполадки. Об этом сообщило новостное интернет-издание Regions.ru.

Причиной проблем с подачей электроэнергии, которые затронули половину Королева, стал некий технологический сбой. Он также затронул и водоснабжение, поскольку встали насосы. Медицинским учреждениям пришлось перейти на резервные системы питания. На восстановление подачи электричества тут же были брошены специалисты. Им удалось в сжатые сроки ликвидировать неполадки.

«На данный момент электроснабжение полностью восстановлено. Ответственные дежурные службы производят пуско-наладочные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства», — указал Игорь Трифонов, глава городского округа.

По его словам, в самое ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена на все городские объекты. В Министерстве энергетики Московской области добавили, что перерыв в подаче электроэнергии был связан с автоматическим отключением кабельно-воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ.

Ранее сообщалось, что в Королеве произошел серьезный пожар. Возгорание произошло в торговом центре «Пионер» на улице Дзержинского: очаг располагался на втором этаже. Огнем были охвачены стройматериалы. По имеющимся данным, пострадавших нет. Площадь пожара составила 240 квадратных метров. В здании на момент пожара находились 32 человека, все они самостоятельно покинули опасную зону.