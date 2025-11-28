Крупный пожар произошел на складе аккумуляторов в Татарстане

В Татарстане вспыхнул пожар на складе, предназначенном для хранения аккумуляторов, сообщил телеканал «РЕН ТВ». Инцидент произошел на территории индустриально-технологического парка «Синергия», расположенного в особой экономической зоне «Алабуга» Елабужского района.

Площадь возгорания уже достигла 25 тыс. кв. метров. Ситуация усугубляется частичным обрушением кровельной конструкции горящего здания.

По информации источника, из охваченного пламенем здания самостоятельно эвакуировались более 300 человек. Пожарные продолжают работать на месте чрезвычайного происшествия (ЧП). Отмечается, что для ликвидации пожара МЧС планирует задействовать авиацию.

Причины возникновения пожара и полные обстоятельства произошедшего инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о мощном взрыве, который прогремел возле космодрома «Ясный» в Оренбургской области.