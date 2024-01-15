Крупный пожар произошел на складе автозапчастей в Мытищах
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области]
В подмосковных Мытищах загорелся склад автозапчастей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Огонь распространился на площади шестьсот квадратных метров. Спасателям удалось локализовать возгорание и не допустить распространение пожара на строения, которые расположены рядом.
К тушению привлечены тридцать человек и восемь единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что пожар в многоквартирном доме под Истрой унес жизнь мужчины.