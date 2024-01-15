Крупный пожар произошел на складе автозапчастей в Мытищах

В подмосковных Мытищах загорелся склад автозапчастей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь распространился на площади шестьсот квадратных метров. Спасателям удалось локализовать возгорание и не допустить распространение пожара на строения, которые расположены рядом.

К тушению привлечены тридцать человек и восемь единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что пожар в многоквартирном доме под Истрой унес жизнь мужчины.