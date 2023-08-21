Крупный пожар произошел на складе в Богородском округе
Склад загорелся в Богородском округе Подмосковья на площади 1,5 тысячи квадратных метров
Фото: [пресс-служба ГУ МЧС России по МО]
Крупный пожар произошел в административно-складском здании в Богородском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным ведомства, огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Сведения о возгорании поступили в оперативно-дежурную смену ЦУКС в районе девяти часов утра в понедельник, уточнили в подмосковном главке МЧС. К тушению пожара привлечены более восьмидесяти человек и двадцать пять единиц техники.
Ранее сообщалось, что в деревне Гривно под Подольском загорелся склад Ozon.