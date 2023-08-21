Крупный пожар произошел на складе в Богородском округе

Крупный пожар произошел в административно-складском здании в Богородском округе Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения. По данным ведомства, огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Сведения о возгорании поступили в оперативно-дежурную смену ЦУКС в районе девяти часов утра в понедельник, уточнили в подмосковном главке МЧС. К тушению пожара привлечены более восьмидесяти человек и двадцать пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что в деревне Гривно под Подольском загорелся склад Ozon.